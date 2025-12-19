По словам Зеленского, вопрос Волынской трагедии неоднократно поднимался в его разговоре с Навроцким. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого.

Что Навроцкий думает об использовании Россией темы Волынской трагедии?

Во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого журналисты поинтересовались, когда может быть поставлена окончательная точка в вопросе Волынской трагедии.

Владимир Зеленский отметил, что эта тема неоднократно поднималась в рамках текущего визита. По его словам, украинская сторона готова идти навстречу и ускорить этот процесс.

Навроцкий заявил, что польский Институт национальной памяти начал плодотворное сотрудничество с украинским историческим институтом и первым шагом должно стать захоронение всех жертв Волынской трагедии.

Для России инструментализация истории прошлого, ложь о прошлом является одним из фундаментов имперскости. Мы с президентом Зеленским имеем осознание, что, решая этот вопрос, мы выбиваем из-под ног Москвы аргументы для попытки разъединить нас,

– заявил Навроцкий.

