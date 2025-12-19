На фоне роста рисков безопасности в регионе Варшава переходит к более жесткой и прагматичной стратегии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на inpoland.

Смотрите также В Польше нашли, вероятно, обломки дрона

Какие оборонные решения приняла Польша?

Впервые со времен Холодной войны Польша планирует возобновить производство противопехотных мин и применять их для укрепления восточной границы. Такие шаги стали возможными после отказа страны от международных ограничений и в рамках обновленной военной доктрины.

Варшава официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает производство и использование противопехотных мин. Таким образом Польша присоединилась к странам Балтии, ранее принявшим аналогичные решения.

Это открывает путь к применению мин для усиления защиты границы с Беларусью и Калининградской областью России – направлений, которые в польских кругах безопасности считают наиболее уязвимыми.

В Министерстве обороны Польши заявляют о намерении максимально нарастить запасы таких боеприпасов. Производство противопехотных мин планируют интегрировать в программу "Восточный щит" (Tarcza Wschod), рассчитанную на 2024 – 2028 годы. Она предусматривает комплексный ответ на военные и гибридные угрозы со стороны России и Беларуси.

Ожидается, что фактический старт производства станет возможным после завершения всех процедур выхода из Оттавской конвенции – ориентировочно после 20 февраля 2026 года.

Оборонная компания Belma, которая уже поставляет польской армии различные типы мин, заявила о готовности изготавливать до 1,2 миллиона противопехотных мин ежегодно. Общий объем запасов, по предварительным оценкам, может достигать нескольких миллионов единиц.

В то же время в Варшаве не исключают возможности передачи части излишков Вооруженным силам Украины.

Мы сосредотачиваемся на собственных потребностях, но Украина является абсолютным приоритетом, потому что украинско-российский фронт – это польский и европейский фронт безопасности,

– пояснил представитель Минобороны.

Эстония строит сотни бункеров на границе с Россией