Что известно о визите Зеленского в Польшу?
Украинский лидер в четверг, 18 декабря, прибыл в Варшаву. Ожидается, что он впервые встретится с главой польского государства Каролем Навроцким.
Зеленский прибыл в Польшу: смотрите видео Офиса Президента
Встреча украинского и польского лидеров должна состояться на следующий день, 19 декабря. Ранее в Польше также заявляли о визите.
"Основные темы переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов", – писали в канцелярии Президента Республики Польша.
Последние новости Польши: что известно?
Напомним, что правительство Польши инициировало разработку законопроекта, что отменит особый статус для украинских беженцев с 4 марта 2026 года.
Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая объяснила, что украинцы все еще смогут получать неотложную помощь. В то же время для других медицинских услуг, по ее словам, "придется работать и платить взносы".
Кроме того, Дональд Туск намекнул, что президент Польши Навроцкий и другие политики могли присутствовать на мероприятиях, финансируемых структурами, связанными с Россией.