Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о визите Зеленского в Польшу?

Украинский лидер в четверг, 18 декабря, прибыл в Варшаву. Ожидается, что он впервые встретится с главой польского государства Каролем Навроцким.

Зеленский прибыл в Польшу: смотрите видео Офиса Президента

Встреча украинского и польского лидеров должна состояться на следующий день, 19 декабря. Ранее в Польше также заявляли о визите.

"Основные темы переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов", – писали в канцелярии Президента Республики Польша.

