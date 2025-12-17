Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу кабинета президента Польши Кароля Навроцкого Павла Шефернакера.
Что изменится для украинцев в Польше?
Новый законопроект предусматривает сворачивание решений, предусмотренных спецзаконом о помощи гражданам Украины в Польше.
Президент Кароль Навроцкий четко заявил: больше не будет бесконечного продолжения особых условий для беженцев из Украины. Положения, которые были необходимыми, когда в Польшу прибыла волна беженцев, сегодня нужно отменить,
– подчеркнул Павел Шефернакер.
Согласно законопроекту, с 4 марта 2026 года украинские беженцы больше не будут иметь особого статуса и будут рассматриваться как другие иностранцы, находящиеся на территории страны.
Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая объяснила, что украинцы все еще смогут получать неотложную помощь. В то же время для других медицинских услуг, по ее словам, "придется работать и платить взносы".
Похожая ситуация и с программой 800+ (ежемесячная выплата на ребенка в размере 800 злотых, – 24 Канал). Родителям придется работать, чтобы получить помощь,
– добавила чиновница.
Справка. Эти изменения являются частью рекомендаций Европейской Комиссии и реакцией на предыдущее вето президента Польши Кароля Навроцкого. В сентябре 2025 года он отказался подписать поправки, которые продолжали бы действия специального закона.
Какие изменения могут произойти в других странах?
Украинские беженцы в Израиле могут оказаться под угрозой депортации уже к концу 2025 года. Все из-за того, что вопрос продления групповой защиты, который позволял украинцам легально жить и работать, до сих пор не решен.
Шотландское правительство отменило ежемесячную выплату хозяевам, которые принимают украинских беженцев. Это вызвало опасения, что около 28 тысяч украинцев могут остаться без крыши над головой в Шотландии.
Правительство Нидерландов уже имеет план закрыть жилые объекты, созданные для беженцев из Украины в 2027 году – когда закончится срок действия временной защиты ЕС.