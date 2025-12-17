Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову кабінету президента Польщі Кароля Навроцького Павла Шефернакера.

Що зміниться для українців в Польщі?

Новий законопроєкт передбачає згортання рішень, передбачених спецзаконом про допомогу громадянам України в Польщі.

Президент Кароль Навроцький чітко заявив: більше не буде нескінченного продовження особливих умов для біженців з України. Положення, які були необхідними, коли до Польщі прибула хвиля біженців, сьогодні потрібно скасувати,

– наголосив Павел Шефернакер.

Відповідно до законопроєкту, з 4 березня 2026 року українські біженці більше не матимуть особливого статусу і будуть розглядатися як інші іноземці, що перебувають на території країни.

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька пояснила, що українці все ще зможуть отримувати невідкладну допомогу. Водночас для інших медичних послуг, за її словами, "доведеться працювати та сплачувати внески".

Схожа ситуація і з програмою 800+ (щомісячна виплата на дитину у розмірі 800 злотих, – 24 Канал). Батькам доведеться працювати, щоб отримати допомогу,

– додала посадовиця.

Довідка. Ці зміни є частиною рекомендацій Європейської Комісії та реакцією на попереднє вето президента Польщі Кароля Навроцького. У вересні 2025 року він відмовився підписати поправки, які продовжували б дії спеціального закону.

Які зміни можуть відбутися в інших країнах?