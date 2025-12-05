Більше про ситуацію, що склалася, розкаже 24 Канал з посиланням на Haaretz.
Дивіться також Почуватиметесь як вдома: де в Європі живе найбільше українців
Що про це відомо?
Статус групового захисту забезпечував десяткам тисяч українців легальний доступ до:
- житла,
- роботи,
- медичної допомоги.
Без його продовження українці можуть опинитися поза законом і під загрозою примусової депортації. Правозахисники та представники української громади закликають владу Ізраїлю терміново ухвалити рішення, аби уникнути соціальної кризи серед біженців.
За їхніми словами, особливо у зимовий період та напередодні свят ризик соціальних і економічних проблем для сімей, які приїхали ще у 2022 році, зростає.
Багато сімей покладаються на цей статус для нормального життя. Втрата легального статусу може призвести до серйозних наслідків,
– зазначають правозахисники.
Наразі невідомо, коли саме ізраїльська влада ухвалить остаточне рішення щодо продовження групового захисту для українців.
Тисячі українців в Ізраїлі можуть опинитися поза законом / Фото Unsplash
Яка ситуація з українськими біженцями в Ізраїлі?
Українські біженці перебувають у різних умовах: дехто вже інтегрувався в суспільство, дехто – живе під постійним ризиком втрати легального статусу. Значний тиск на людей, які втратили дім через війну, створюють:
- спад медичного і соціального захисту,
- невизначеність із документами,
- загроза депортації.
Згідно з офіційною заявою Міністерства туризму Ізраїлю, з 1 січня 2025 року Ізраїль також запровадив нові правила для туристів із безвізових країн, включно з Україною: для в’їзду потрібен електронний дозвіл на подорож ETA-IL.
Що відомо про становище українських біженців за кордоном?
- Шотландський уряд скасував щомісячну виплату господарям, які приймають українських біженців. Це викликало побоювання, що близько 28 тисяч українців можуть залишитися без даху над головою в Шотландії.
- Нідерланди планують закрити центри для українських біженців у 2027 році, коли закінчиться термін дії тимчасового захисту ЄС, і українці мають самі дбати про житло та медичне обслуговування.