Не все украинцы знают, что для того, чтобы не "завернули" на польской границе, с собой нужно иметь определенное количество средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на gov.pl.

Сколько денег нужно иметь, чтобы поехать в Польшу?

Количество денег, которые нужно иметь при себе для поездки в страну, может зависеть от продолжительности поездки. Если вы планируете оставаться в Польше на 3 дня или меньше, достаточно будет суммы в 300 злотых. А вот если поездка продлится дольше, следует отложить по 75 злотых на каждый день запланированного пребывания в стране.

И кроме этой суммы на ежедневные расходы, внимательность нужно проявить людям, которые едут в Польшу без обратного билета. Путешественник в таком случае должен иметь деньги на возвращение в его страну. Минимальный запас такой:

200 злотых для граждан соседних с Польшей стран;

500 злотых для граждан ЕС;

2500 злотых – для всех остальных иностранцев.

Не обязательно, чтобы деньги были сразу в злотых, это может быть любая валюта – гривны, доллары или евро. А вот недостаток средств может стать причиной отказа во въезде.

Кроме того, для въезда в Польшу нужны такие документы:

действительный документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий наличие медицинского страхования на минимальную сумму в 30 000 евро.

Что еще нужно знать туристам?