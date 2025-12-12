Украинским водителям стоит ознакомиться с ключевыми изменениями, чтобы избежать неприятностей во время пребывания в Польше. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

Как в Польше теперь будут наказывать за нарушение ПДД?

Еще в 2022 году в Польше максимальный штраф за нарушение ПДД увеличили с 500 до 5000 злотых, а теперь суд может назначить наказание до 30 000 злотых. Кроме того, максимальное количество штрафных баллов за одно правонарушение выросло с 10 до 15.

Польская полиция активно применяет новые нормы: даже превышение скорости на 30 километров в час может обойтись водителю в 400 злотых (примерно 93 евро).

Как в Польше теперь будут наказывать за нарушение ПДД / Фото Unsplash

Не только штрафы: к чему стоит быть готовыми водителям

Кроме того, ранее польский Сейм принял закон, который предусматривает уголовное наказание (заключение) за очень грубые случаи превышения скорости и создание опасности на дороге. Как пишет In Poland, этот закон прошел голосование в парламенте и поддержан депутатами, но еще должен быть подписан Президентом и опубликован, после чего вступит в силу (примерно через 30 дней после публикации в Dzienniku Ustaw – официальном издании польского законодательства).

Какие штрафы за превышение скорости в Польше?

Превышение скорости до 10 километров в час – штраф в размере 50 злотых и 1 штрафной балл,

11 – 15 километров в час – штраф 100 злотых и 2 штрафных балла,

16 – 20 километров в час – штраф 200 злотых и 3 штрафных балла,

21 – 25 километров в час – штраф в размере 300 злотых и 5 штрафных баллов,

26 – 30 километров в час – штраф в размере 400 злотых и 7 штрафных баллов,

31 – 40 километров в час – штраф 800 злотых и 9 штрафных баллов,

41 – 50 километров в час – штраф 1000 злотых и 11 штрафных баллов,

51 – 60 километров в час – штраф в размере 1500 злотых и 13 штрафных баллов,

61 – 70 километров в час – штраф в размере 2000 злотых и 14 штрафных баллов,

71 километр в час и более – штраф в размере 2500 злотых и 15 штрафных баллов.

