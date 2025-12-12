В каждом пабе и ресторане в Испании уже готовятся к значительным изменениям – правительство страны уже одобрило законопроект, который сделает курение незаконным во многих новых местах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что нужно знать о запрете на курение в Испании?

Новые строгие законы запретят курение на террасах заведений вроде пабов и баров. До сих пор именно террасы были местом для курильщиков, ведь ранние законы запретили курение внутри заведений. Впрочем, это уже скоро изменится, ведь правительство Испании стремится закрыть лазейку, что позволяет курение на террасах.

Этот новый законопроект появился вскоре после того, как цены на многие популярные сигареты в Испании поднялись на 25%. Изменение стоимости вступит в силу уже 13 декабря, и таким образом цена пачки сигарет достигнет 6,25 евро.

Наряду с запретом курения на террасах, отныне нельзя будет этого делать и в общественных бассейнах, на автобусных остановках, детских площадках, университетских кампусах и вокзалах. А вокруг больниц, школ и социальных центров будет создана новая 15-метровая зона, где курение также под полным запретом, пишет Euro Weekly News.

Не повезет и курильщикам, что любят фестивали и концерты под открытым небом – ведь там за курение также могут наложить штраф. К слову, размер штрафа немалый и может достигать 600 000 евро в самых серьезных случаях.

Новые правила также обяжут бары вывешивать таблички, что четко информируют клиентов о запрете курения. А в случае нарушения запрета последствия будут нести и гости заведения, и владельцы.

