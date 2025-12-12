В кожному пабі та ресторані в Іспанії вже готуються до значних змін – уряд країни вже схвалив законопроєкт, який зробить куріння незаконним у багатьох нових місцях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що потрібно знати про заборону на куріння в Іспанії?

Нові суворіші закони заборонять куріння на терасах закладів на кшталт пабів та барів. Досі саме тераси були місцем для курців, адже раніші закони заборонили куріння всередині закладів. Втім, це вже скоро зміниться, адже уряд Іспанії прагне закрити лазівку, що дозволяє куріння на терасах.

Цей новий законопроєкт з'явився невдовзі після того, як ціни на багато популярних цигарок в Іспанії піднялися на 25%. Зміна вартості набуде чинності вже 13 грудня, і таким чином ціна пачки цигарок сягне 6,25 євро.

Поряд з забороною куріння на терасах, відтепер не можна буде цього робити і у громадських басейнах, на автобусних зупинках, дитячих майданчиках, університетських кампусах та вокзалах. А навколо лікарень, шкіл та соціальних центрів буде створена нова 15-метрова зона, де куріння також під повною забороною, пише Euro Weekly News.

Не пощастить і курцям, що полюбляють фестивалі та концерти просто неба – адже там за куріння також можуть накласти штраф. До слова, розмір штрафу чималий і може сягати 600 000 євро у найсерйозніших випадках.

Нові правила також зобов'яжуть бари вивішувати таблички, що чітко інформують клієнтів про заборону куріння. А у випадку порушення заборони наслідки нестимуть і гості закладу, і власники.

