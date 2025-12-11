Іноді підставою до звільнення з роботи може стати те, що людина систематично запізнюється на роботу. Втім, одну жінку в Іспанії звільнили за те, що вона приходила надто рано, повідомляє 24 Канал з посиланням на India Today.

За що звільнили жінку в Іспанії?

Мало хто знає, що "надмірна пунктуальність" також може вважатися причиною для звільнення – і у цьому на власному досвіді довелося переконатися жінці, яку звільнили за те, що вона неодноразово приходила за 40 хвилин до початку своєї зміни.

Працівниця логістики, зміна якої починалася о 07:30 ранку, постійно приходила на роботу між 06:45 та 07:00 ранку – і те, що звучить, як пунктуальність, нехай і надмірна, виявилося порушенням чітких інструкцій від керівника.

Начальник дівчини попереджав її, усно та письмово, дотримуватися графіка, встановленого контрактом. І попри це, вона принаймні 19 разів приходила раніше. Зрештою начальник працівниці звільнив її за серйозне порушення службових обов'язків. Він переконаний, що її поведінка демонструвала "непокору", не вносила суттєвого внеску у діяльність компанії, а також порушувала робочий процес, пише Odditicentral.

Після звільнення працівниця спробувала оскаржити його у Соціальному суді Аліканте – вона вважала, що рішення працедавця було несправедливим. Втім, суд несподівано опинився не на її боці та заявив, що вона неодноразово ігнорувала обмеження, встановлені працедавцем.

Та не лише це стало причиною звільнення: дівчина продала вживаний акумулятор службового автомобіля без дозволу, що лише більше підірвало довіру. Тож суд виніс рішення на користь роботодавця. А причина звільнення полягала не в завзятті працівниці, а в постійній відмові дотримуватися правил на робочому місці.

