Чому так відбувається – пояснила користувачка тіктоку з ніком @vitalii.irishka.usa, передає 24 Канал.

Дивіться також Популярна країна попереджає про "мегаземлетрус": чи безпечно туди їхати

У США є своя житлова естетика – і один із найпомітніших елементів інтер'єру американських будинків та квартир – це килимове покриття, яке простягається майже по всьому дому. Для багатьох іноземців це виглядає дивно, адже ковролін у вітальні, спальнях, на сходах і навіть у коридорах чи туалетах – не найтиповіше рішення в інших країнах.

Чому так відбувається?

Економно і швидко

Більшість американських будинків зводять доволі швидко – переважно за каркасною технологією. Відповідно, і внутрішнє оздоблення теж роблять максимально простим. Ковролін – один із найдешевших і найзручніших варіантів підлогового покриття.

Його можна постелити за лічені години на весь поверх одразу, не підбираючи окремі матеріали під кожну кімнату, як це доводиться робити з ламінатом, плиткою чи вінілом. Тому забудовники майже завжди обирають ковролін як бюджетне стартове рішення, яке значно знижує загальні витрати на будівництво.

Тепліша підлога та менше шуму

Згідно зі звітом National Association of Home Builders (NAHB), у 2023 році 93% нових односімейних будинків у США були побудовані з дерев'яним каркасом. Каркасні будинки мають не дуже товсті стіни та перекриття – це особливість американського ринку нерухомості. Такі конструкції добре зберігають тепло, але вони гірше ізолюють звуки. Ковролін допомагає вирішити одразу дві проблеми:

утримує тепло, роблячи підлогу значно комфортнішою,

поглинає звук, приглушуючи кроки та зменшуючи шум між поверхами.

Саме тому у двоповерхових будинках або помешканнях з дітьми ковролін майже завжди – стандарт, а не виняток.

Чому в американських будинках килими лежать ледь не по всій хаті: дивіться відео

Любов до комфорту

Американці дуже цінують затишок у побуті. Домівка має бути місцем максимального комфорту – і це відображається у виборі матеріалів. Килим створює м'яку та приємну поверхню, по якій приємно ходити босоніж. Для багатьох це — елемент домашнього тепла та релаксу, який символізує відчуття "дому".

Що мають знати туристи у США?

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року іноземні туристи платитимуть 100 доларів за одноразовий вхід до національних парків США, тоді як громадяни США платитимуть 80 доларів. Власники бізнесів побоюються, що підвищення цін може відлякати іноземних туристів, які вже зараз складають значну частину клієнтів національних парків.