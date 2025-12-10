Почему так происходит – объяснила пользовательница тиктока с ником @vitalii.irishka.usa, передает 24 Канал.

Смотрите также Популярная страна предупреждает о "мегаземлетрясении": безопасно ли туда ехать

В США есть своя жилая эстетика – и один из самых заметных элементов интерьера американских домов и квартир – это ковровое покрытие, которое простирается почти по всему дому. Для многих иностранцев это выглядит странно, ведь ковролин в гостиной, спальнях, на лестнице и даже в коридорах или туалетах – не самое типичное решение в других странах.

Почему так происходит?

Экономно и быстро

Большинство американских домов возводят довольно быстро – преимущественно по каркасной технологии. Соответственно, и внутреннюю отделку тоже делают максимально простой. Ковролин – один из самых дешевых и удобных вариантов напольного покрытия.

Его можно постелить за считанные часы на весь этаж сразу, не подбирая отдельные материалы под каждую комнату, как это приходится делать с ламинатом, плиткой или винилом. Поэтому застройщики почти всегда выбирают ковролин как бюджетное стартовое решение, которое значительно снижает общие затраты на строительство.

Теплый пол и меньше шума

Согласно отчету National Association of Home Builders (NAHB), в 2023 году 93% новых односемейных домов в США были построены с деревянным каркасом. Каркасные дома имеют не очень толстые стены и перекрытия – это особенность американского рынка недвижимости. Такие конструкции хорошо сохраняют тепло, но они хуже изолируют звуки. Ковролин помогает решить сразу две проблемы:

удерживает тепло, делая пол значительно комфортнее,

поглощает звук, приглушая шаги и уменьшая шум между этажами.

Именно поэтому в двухэтажных домах или помещениях с детьми ковролин почти всегда – стандарт, а не исключение.

Почему в американских домах ковры лежат чуть ли не по всему дому: смотрите видео

Любовь к комфорту

Американцы очень ценят уют в быту. Дом должен быть местом максимального комфорта – и это отражается в выборе материалов. Ковер создает мягкую и приятную поверхность, по которой приятно ходить босиком. Для многих это - элемент домашнего тепла и релакса, который символизирует ощущение "дома".

Что должны знать туристы в США?

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года иностранные туристы будут платить 100 долларов за одноразовый вход в национальные парки США, тогда как граждане США будут платить 80 долларов. Владельцы бизнесов опасаются, что повышение цен может отпугнуть иностранных туристов, которые уже сейчас составляют значительную часть клиентов национальных парков.