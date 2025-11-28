Новая плата для иностранцев за вход в национальные парки составит 100 долларов. И несмотря на то, что в правительстве США утверждают, что эти деньги будут использованы для содержания парков, местные предприниматели опасаются, что новые цены просто отпугнут иностранных туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему иностранцы будут платить больше за местных в США?

Новый сбор для иностранцев начнет действовать уже 1 января 2026 года. И для туристов-иностранцев вырастут цены не только на одноразовый пропуск, но и за годовой. Граждане США, по-прежнему, будут платить 80 долларов, а вот иностранцам придется отдать уже 250.

Впрочем, владельцы местных бизнесов опасаются, что такое решение принесет больше вреда, чем пользы. В частности, владелец мотеля Whistling Swan, что расположен недалеко от парка Глейшер убежден, что около 15% его клиентов – это иностранцы. Они едут из Канады, Китая, Испании, Франции, Германии и других стран.

И этим посетителям уже и так приходится платить 35 долларов за транспортное средство, чтобы въехать в парк. А более высокая плата для иностранцев "является прекрасным способом отговорить людей от посещения".

Между тем туроператор Йеллоустонского парка заявил, что примерно 30% его клиентов – это иностранцы. И этот процент в последние годы только рос. А вот уже следующим летом станет понятно, как эта новая плата повлияет на иностранных посетителей.

Они, вероятно, все еще будут приезжать в страну, но будут ли они посещать национальные парки?

– заявил мужчина.

Представители министерства внутренних дел США описали новую структуру оплаты как "Америка превыше всего" – и таким образом хотят обеспечить вклад иностранных туристов в содержание парков. Ожидается, что только для Йеллоустонского парка этот сбор может ежегодно генерировать примерно 55 миллионов долларов – эти деньги планируют использовать на ремонт троп и мостов. А анализ показывает, что количество посетителей после изменения цен снизится всего на 1%.

Министр внутренних дел США Дуг Бургум заявил, что повышение цен для туристов позволит гражданам США и дальше посещать парки по доступным ценам, пишет ABC News.

Руководство президента Трампа всегда ставит американские семьи на первое место. Эта политика гарантирует, что налогоплательщики США, которые уже поддерживают систему национальных парков, будут продолжать пользоваться доступом к ним по доступной цене, а иностранные посетители сделают свой вклад в поддержку и улучшение наших парков для будущих поколений,

– сообщил он.

