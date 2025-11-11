Что и где выгодно покупать на Черную пятницу в Польше – расскажет 24 Канал со ссылкой на TVP Info.

В 2025 году Черная пятница приходится на 29 ноября – однако большинство ритейлеров стартуют акции уже за несколько дней или даже неделю до этой даты, в течение Black Week. Аналитики говорят, что в Польше более 60% транзакций во время Черной пятницы происходят в интернете, тогда как оффлайн-магазины охватывают остальные.

Что выгодно покупать?

Trade.gov.pl пишет, что во время акций в Польше больше всего скидок имеют такие категории:

одежда и обувь – 29% покупок;

товары для дома и сада – 21% покупок;

электроника и смартфоны – 16% покупок

Итак, если вы ищете выгодные предложения – электроника, аксессуары для дома, сезонная одежда часто имеют хорошие скидки. Но в то же время стоит быть внимательным, ведь: скидки могут искусственно "раздуваться" – согласно анализу, в Польше часто "скидки" не такие большие, как кажется.



Как покупать выгодно?

Чтобы действительно получить выгоду, а не просто "верить скидке", следуйте нескольким советам:

Проверьте историю цены товара – действительно ли он был дороже до акции. Отложите покупку, если товар вам не нужен сейчас – не следует поддаваться ажиотажу. Выберите проверенный магазин и внимательно осмотрите условия возврата/гарантии. Рассмотрите онлайн-флагманы – они часто имеют эксклюзивные предложения.

