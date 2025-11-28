Нова плата для іноземців за вхід до національних парків становитиме 100 доларів. І попри те, що в уряді США стверджують, що ці гроші будуть використані для утримання парків, місцеві підприємці побоюються, що нові ціни просто відлякають іноземних туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чому іноземці платитимуть більше за місцевих у США?

Новий збір для іноземців почне діяти вже 1 січня 2026 року. І для туристів-іноземців зростуть ціни не лише на одноразовий пропуск, але й за річний. Громадяни США, як і раніше, платитимуть 80 доларів, а ось іноземцям доведеться віддати вже 250.

Втім, власники місцевих бізнесів побоюються, що таке рішення принесе більше шкоди, ніж користі. Зокрема, власник мотелю Whistling Swan, що розташований неподалік парку Глейшер переконаний, що близько 15% його клієнтів – це іноземці. Вони їдуть з Канади, Китаю, Іспанії, Франції, Німеччини та інших країн.

І цим відвідувачам вже й так доводиться платити 35 доларів за транспортний засіб, аби в'їхати до парку. А вища плата для іноземців "є чудовим способом відмовити людей від відвідування".

Тим часом туроператор Єллоустонського парку заявив, що приблизно 30% його клієнтів – це іноземці. І цей відсоток останніми роками лише зростав. А ось вже наступного літа стане зрозуміло, як ця нова плата вплине на іноземних відвідувачів.

Вони, ймовірно, все ще приїжджатимуть до країни, але чи відвідуватимуть вони національні парки?

Представники міністерства внутрішніх справ США описали нову структуру оплати як "Америка понад усе" – і таким чином хочуть забезпечити внесок іноземних туристів в утримання парків. Очікується, що тільки для Єллоустонського парку цей збір може щорічно генерувати приблизно 55 мільйонів доларів – ці гроші планують використати на ремонт стежок та мостів. А аналіз показує що кількість відвідувачів після зміни цін знизиться всього на 1%.

Міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум заявив, що підвищення цін для туристів дозволить громадянам США й далі відвідувати парки за доступними цінами, пише ABC News.

Керівництво президента Трампа завжди ставить американські сім’ї на перше місце. Ця політика гарантує, що платники податків США, які вже підтримують систему національних парків, продовжуватимуть користуватися доступом до них за доступною ціною, а іноземні відвідувачі зроблять свій внесок у підтримку та покращення наших парків для майбутніх поколінь,

