Де зараз діють найсуворіші прикордонні режими – розкаже 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.today.

В яких країнах найжорсткіший контроль?

У Німеччині з 2024 року діє посилений прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах. За повідомленнями, лише з травня по кінець жовтня 2025 року Берлін відмовив у в'їзді понад 18 500 людям.

Крім того, посилили прикордонні перевірки у країнах, що належать до шенгенської зони, зокрема:

Франція,

Нідерланди,

Австрія,

Італія

Як пише AP News, у тих країнах, де діє жорсткий контроль, прикордонники мають право відмовити у в'їзді навіть мандрівникам із всіма паперами – особливо якщо підозрюють:

недотримання умов перебування,

перевищення терміну візи,

або якщо пасажира вважають потенційним мігрантом чи ризиком.



В яких країнах найсуворіші прикордонники / Фото "Укрінформ"

Через що можуть "завернути" на кордоні?

Business Standard передає, що до найпоширеніших причин відмов належать:

Недостатні або неправильні візи/документи – якщо не відповідає ціль поїздки або терміни перебування. Перевищена кількість заборонених осіб, контрабанди, тобто небажані зв'язки із криміналом або незаконною міграцією. Перевищення дозволених правил транзиту чи попередження.

Що це означає для мандрівників?

Якщо ви плануєте поїздку – перевірте актуальні правила в'їзду, отримайте всі потрібні документи, переконайтесь, що ваша мета поїздки відповідає тій, яку допускають країни. Навіть якщо раніше країна була "безпечною", ситуація може змінитися швидко. А краще – мати запасні документи, підтвердження бронювання/транзиту або маршрут, щоб зменшити шанс на відмову.

