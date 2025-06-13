Перетин кордону з грошима

Проте існують правила щодо перетину кордону з грошима, передає 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.

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Річ у тім, що як українці, так й іноземці можуть перетинати кордон без декларування готівки на суму до 10 000 євро в еквіваленті. Тобто якщо перевозити валюти менше вказаної цифри, то дозволяється не заповнювати декларацію для митного контролю.

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу,

– йдеться на сайті.

Водночас у протилежному випадку знадобиться документальне оформлення валюти на кордоні. Йдеться про долари, євро, гривні, фунти стерлінгів, злоті тощо.

Проте разом зі митною декларацією фізичні особи повинні надати ще й документи на підтвердження особи та країни постійного проживання. А резиденти зобов’язанні підтвердити походження коштів (виключно суми перевищення еквівалента 10 000 євро) за допомогою:

платіжної інструкції на видачу готівки в операційній касі банку;

квитанцій про зняття готівки з власних рахунків через платіжні пристрої;

квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій.

Важливо! Обмежень щодо коштів на банківських картках не існує, адже митні органи не перевіряють, скільки грошей в людини на рахунку.