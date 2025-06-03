Чому можуть заблокувати картку

Під час карткових переказів українцям потрібно особливо уважно заповнювати поле "Призначення платежу", повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Богдана Янківа.

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За його словами, дуже ризиковано вказувати у призначенні платежу про криптовалюту, оплату товарів чи послуг без ФОП:

Згадки про криптовалюту банки особливо цікавлять, оскільки її в Україні не легалізували. Тому фінустанови можуть вважати, що ви використовуєте кошти сумнівного походження для своєї фінансової операції.

банки особливо цікавлять, оскільки її в Україні не легалізували. Тому фінустанови можуть вважати, що ви використовуєте кошти сумнівного походження для своєї фінансової операції. Оплата товарів або послуг без оформленого ФОП також є сигналом про можливу незаконну підприємницьку діяльність. Банк може призупинити операцію, а податкова – зацікавитись отримувачем.

Також громадяни ризикують втратити статус єдиного платника податку, якщо у призначенні платежу вкажуть діяльність, яка відрізнятиметься від КВЕДів ФОПа.

Яких формулювань у призначенні платежу радять уникати:

"повернення боргу" — якщо ці перекази є регулярними або суми великі — для фінмоніторингу вони будуть підозрілими;

"завдаток", "аванс", "передоплата" — трактуються юридично по-різному, що впливає у підсумку на зобов′язання сторін;

"компенсація витрат" — якщо це оплата комунальних послуг в орендованій нерухомості — це, ймовірно, дохід фізособи, а не ФОПа, тому обкладатиметься податком у 18%;

"подарунок" — податок не сплачується тільки при переказі від близького родича і в межах 2 тис. гривень;

"донат", "благодійна допомога" — не підлягає оподаткуванню, якщо отримувач є волонтером, військовим або це благодійна організація.

Які ліміти діють з 1 червня

З 1 червня змінилися ліміти на карткові перекази. Вони будуть зменшені для деяких категорій осіб.

Якими тепер будуть ліміти на перекази:

для клієнтів низького ризику – 100 тисяч гривень на місяць;

середнього ризику – 100 тисяч гривень;

високого ризику – 50 тисяч гривень.

Зауважте! Підтвердити доходи можна завдяки певним документам. Йдеться, зокрема, про податкову декларацію.