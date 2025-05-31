Як зміняться ліміти на перекази у червні 2025

Банкір Сергій Мамедов у коментарі 24 Каналу вказав, що ліміти на перекази вводять для того, аби ефективніше протидіяти шахраям.

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Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Лише в 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми пов'язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.

Якими тепер будуть ліміти на перекази:

для клієнтів низького ризику – 100 тисяч гривень на місяць;

середнього ризику – 100 тисяч гривень;

високого ризику – 50 тисяч гривень.

Зауважте! Підтвердити доходи можна завдяки певним документам. Йдеться, зокрема, про податкову декларацію.