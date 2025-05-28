Зеленський зробив заяву щодо використання заморожених активів Росії

Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що використання заморожених активів Росії на користь України буде обговорюватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Зеленського та Мерца.

Читайте також Активи Росії не розморозять до припинення вогню та відшкодування збитків Україні – міністри G7

Треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України. Саме для цього треба використовувати російські заморожені активи,

– зробив заяву Володимир Зеленський.

Водночас Фрідріх Мерц наголосив, що використання російських активів на користь України буде обговорюватися. Крім того, у 2024 році члени G7 домовилися "брати відсотки із заморожених активів". Згідно зі слів німецького канцлера, це вже "дає 50 мільярдів євро", які йдуть на підтримку України.

Під час наступного саміту "Великої сімки" ми будемо знову обговорювати цю тему. Хочу сказати від Федерального уряду, у 2025 році ми будемо і надалі фінансово підтримувати Україну,

– повідомив Мерц.

Зауважте! Канцлер Німеччині не прокоментував можливість фінансування ЗСУ за рахунок заморожених активів Росії.