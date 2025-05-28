Мерц прокоментував долю "Північного-потоку-2"

Тому країна прагне зробити все для того, аби "Північний потік-2" ніколи не запрацював, пише 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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Ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоби послабити воєнну машину Москви й щоб прокласти шлях для перемовин. Я кажу це від імені Німеччини. У зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоби "Північний потік-2" ніколи не запрацював,

– заявив Мерц 28 травня.

Водночас Зеленський підтримав цю ініціативу та закликав інших західних партнерів продовжувати тиснути на Кремль санкціями. Він наголосив, що саме так Москва відчує наслідки своїх ганебних дій.

Потрібен тиск на Росію. Всі форми тиску, які змусять їх відчувати наслідки ганебних дій,

– сказав президент України.

Він підкреслив, що тому варто надалі збільшувати санкції проти Росії. А Німеччина підтримує Київ у цій роботі.

Ба більше, канцлер Німеччини пообіцяв виділити "суттєву частину" коштів на фінансування супутників Starlink, які потрібні Україні для того, аби забезпечити бійців Сил оборони швидким та якісним інтернетом.

Ми спільно думаємо про майбутнє попри війну. Тому ми спілкуватимемся з представниками німецького бізнесу про Україну та економічні шанси на майбутнє. Потенціал є…

– зазначив Мерц.

Згідно з його слів, теми лежать на долоні. Йдеться про енергетику, інфраструктуру, будівництво, сільське господарство, машинобудування, медтехніку та інші галузі.

Зауважте! Німецький урядовець заявив, що його країна хоче розкрити цей потенціал спільно на засадах партнерства.