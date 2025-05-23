Про це 24 Каналу розповів кандидат історичних наук, аналітик "Детектор медіа" Єгор Брайлян, зауваживши, що "архітекторами" російсько-німецьких газогонів були канцлери Герхард Шредер та Ангела Меркель. Саме завдяки їм Росія суттєво посилила свої позиції у Європі.

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Чого очікувати від Мерца

Як наголосив Брайлян, на цьому тлі Мерц виглядає своєрідним антиросійським яструбом. Однак тут вже потрібно дивитися на дії.

Я не впевнений остаточно, чи піде Мерц на певні радикальні кроки. Так, можливо, він надасть Україні ракети "Таурус" найближчим часом або запровадять санкції проти "Північного потоку-2", який так і не запрацював повноцінно,

– зазначив Брайлян.

У лютому 2022 року якраз мала пройти сертифікація "Північного потоку-2". Але тодішня влада на чолі з Олафом Шольцем зупинила цей проєкт.

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Щодо Фрідріха Мерца є багато різних очікувань. Але потрібно все ж таки почекати на дії з його боку. Є сподівання, що Німеччина візьме на себе лідерство, почне озброюватися та й надалі допомагатиме Україні.