"Північний потік-2" уник банкрутства

Тепер Кантональний суд Цуга повідомляє, що компанія досягла домовленості з кредиторами, пише 24 Канал з посиланням на швейцарське видання SRF.

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Угоду про врегулювання заборгованості підтверджена. Але рішення ще можна оскаржити.

Важливо! За словами призначеного керуючого Філіпа Поссі, строк на подання скарги становить 10 днів.

Що відомо про "Північний потік-2"

"Північний потік-2" – одна з двох компаній-операторів газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі. 26 вересня 2022 року три з чотирьох газопроводів були пошкоджені вибухами. Єдина вціліла труба належить "Північному потоку-2", але досі не була введена в експлуатацію. Німеччина відмовила у дозволі на її використання незадовго до початку війни в лютому 2022 року.

Зауважте! Як компанія планує діяти далі — наразі невідомо.