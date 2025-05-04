Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка "Razom We Stand" Світлана Романко, зауваживши, що в іншому випадку Європі та Україні загрожує небезпека. Адже відновлення "Північного потоку-2" збагатить Росію.

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Чим Європі загрожує відновлення “Північного потоку 2”

Виконавча директорка зауважила, що поки що невідомо, чи США справді вели переговори щодо відновлення "Північного потоку-2" з Європою, а особливо з Німеччиною, адже саме ця країна відіграє ключову роль у газових рішеннях.

Водночас газовий шантаж Росії, який розпочався ще до повномасштабного вторгнення, обурив Німеччину та спонукав її не покладатись повністю на російське газопостачання.

Зауважте! Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року основним постачальником газу для Німеччини стала Норвегія. Міністр економіки країни Роберт Хабек вважає обговорення відновлення "Північного потоку-2" "неправильним напрямком".

За словами Романко, країна-агресорка завжди використовувала газ як геополітичну зброю. Країни Європи почали це усвідомлювати, крім крайніх правих партій, наприклад, німецької AfD ("Альтернатива для Німеччини").

Саме такі партії роблять собі політичні дивіденди на тому, що закликають повідкривати усі можливі Nord Stream. Водночас у Вашингтоні немає думки, що це буде вигідно США, а навпаки. Відкриття "Північного потоку-2" принесе "Газпрому" Росії 37 мільярдів доларів щорічного прибутку, з яких компанія заплатить у російський бюджет понад 9 мільярдів.

Росія б цього хотіла. Якщо відкрити два "Північні потоки" – це величезна геополітична небезпека для Європи і України. Тим часом в США, коли почули, які прибутки це принесе Росії (а США також виробляють скраплений газ), теж розкритикували це,

– пояснила вона.

Виконавча директорка додала, що є надія на те, що розмови про відновлення "Північного потоку-2" залишаться просто словами.