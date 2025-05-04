Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор "Razom We Stand" Светлана Романко, отметив, что в противном случае Европе и Украине грозит опасность. Ведь восстановление "Северного потока-2" обогатит Россию.

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Чем Европе грозит восстановление “Северного потока 2”

Исполнительный директор отметила, что пока неизвестно, действительно ли США вели переговоры по восстановлению "Северного потока-2" с Европой, а особенно с Германией, ведь именно эта страна играет ключевую роль в газовых решениях.

В то же время газовый шантаж России, который начался еще до полномасштабного вторжения, возмутил Германию и побудил ее не полагаться полностью на российское газоснабжение.

Заметьте! После российского вторжения 24 февраля 2022 года основным поставщиком газа для Германии стала Норвегия. Министр экономики страны Роберт Хабек считает обсуждение восстановления "Северного потока-2" "неправильным направлением".

По словам Романко, страна-агрессор всегда использовала газ как геополитическое оружие. Страны Европы начали это осознавать, кроме крайне правых партий, например, немецкой AfD ("Альтернатива для Германии").

Именно такие партии делают себе политические дивиденды на том, что призывают пооткрывать все возможные Nord Stream. В то же время в Вашингтоне нет мнения, что это будет выгодно США, а наоборот. Открытие "Северного потока-2" принесет "Газпрому" России 37 миллиардов долларов ежегодной прибыли, из которых компания заплатит в российский бюджет более 9 миллиардов.

Россия бы этого хотела. Если открыть два "Северных потока" – это огромная геополитическая опасность для Европы и Украины. Между тем в США, когда услышали, какие прибыли это принесет России (а США также производят сжиженный газ), тоже раскритиковали это,

– объяснила она.

Исполнительный директор добавила, что есть надежда на то, что разговоры о восстановлении "Северного потока-2" останутся просто словами.