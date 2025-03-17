Возобновит ли Германия поставки российского газа в Германию

Отвечая на вопрос, существует ли возможность возрождения трубопроводов через Балтийское море, Роберт Хабек сказал, что сейчас такой возможности нет, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Он объяснил, что украинцы все еще находятся под агрессией России. Поэтому, по его мнению, говорить о потенциале Северного потока-2 или Северного потока-1, если он будет отремонтирован, "это абсолютно неправильное направление дискуссии".

В то же время Хабека беспокоит то, что вероятное будущее правительство Германии забудет уроки, полученные из прошлой сильной зависимости Европы от российских энергоносителей.

Социал-демократы и Консервативная партия Германии создали энергетическую зависимость Германии от России, и они сделали это охотно. Я обеспокоен тем, что лекция, которую мы изучили в 2022 году... может быть забыта,

– сказал министр.

Что известно о Северном потоке? Северный поток является крупнейшим маршрутом для поступления Северный поток является крупнейшим маршрутом для поступления российского газа в Европу . Газопровод Северный поток-1 поставлял его с 2011 по 2022 год. А проект Северный поток-2 стоимостью завершен в 2021 году. Но его так и не запустили, ведь Германия остановила план накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, в сентябре 2022 года одна из двух ниток Северного потока-2 была повреждена загадочными взрывами, как и обе нитки Северного потока-1. В материале отмечается, что никто не взял на себя ответственность за причинение вреда.

Reuters пишет, что Германия десятилетиями полагалась на российский газ. Но Норвегия стала ее крупнейшим поставщиком после начала полномасштабной войны в Украине.

Обратите внимание! Москва сократила поставки газа в Европу в 2022 году. Таким образом континент оказался в энергетическом кризисе рекордно высоких цен на газ.