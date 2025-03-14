Будут судить двух бывших руководителей немецкой компании из-за работы с Россией

В заявлении суда говорится о том, что суд Гамбурга принял решение о продлении судебного разбирательства в отношении двух лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако уголовное преследование против остальных трех было прекращено. Дело в том, что расследование не нашло достаточных оснований для продолжения дела. Кроме того, как отмечается в решение суда, прокуратура обжаловала решение о прекращении дела против трех человек. Однако судебные органы Германии нне назвали имен ни одного из обвиняемых.

В то же время представитель Siemens сказал, что компания не может комментировать текущие судебные разбирательства. Однако он сделал два заявления:

дело не направлено против компании; указанные лица больше не работают в Siemens.

В частности представитель Siemens Energy отказался от комментариев. Причиной является то, что обвиняемые не являются нынешними сотрудниками компании.

Обратите внимание! Siemens Energy была выделена из Siemens после событий, и владеет бывшим турбинным бизнесом Siemens.

Поставки энергетического оборудования в Крым

Западным компаниям запрещено поставлять в Крым энергию или энергетическое оборудование. Так запрет действует в соответствии с санкциями ЕС и США, введенных в ответ на оккупацию полуострова Москвой в 2014 году.

Несмотря на санкции, в 2017 году турбины Siemens для выработки электроэнергии были поставлены на две электростанции. Их Россия строила в Крыму.

Важно! Тогда компания Siemens заявила, что поставила турбины российскому заказчику с расчетом на то, что они будут установлены на электростанциях в России, а о планах по Крыму не была уведомлена.