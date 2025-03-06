О них 24 Каналу рассказала исследовательница по энергетике в аналитическом центре SETA Бусра Зейнеп Оздемир, заметив, что говорится, в частности, о финансах. Против строительства других газопроводов выступают и брокерские компании.

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Почему Европа не заинтересована в альтернативе

Исследовательница по энергетике объяснила, что все еще существуют газопроводы из России в Европу. Для примера, оба "Северные потоки" имеют емкость примерно 55 миллиардов м3. Кремль планировал заменить объем газа, который переправляли из России в Европу, используя газопроводы "Северный поток".

По словам Оздемир, европейские страны не связаны одной инфраструктурой. Например, Венгрия не может импортировать газ из Испании. Таким образом "Северные потоки" обеспечивали потребности стран Европы в газе.

Между тем строительство новых газопроводов требует огромных финансов. Европа сначала должна пообещать альтернативным поставщикам, что они будут импортировать газ в течение определенного времени, 20 – 30 лет. Тогда страны могут начать строительство газопроводов.

А поскольку досрочные контракты ЕС с Россией теперь наносят вред рынку, брокерские компании не выступают за подписание каких-либо долгосрочных контрактов с любыми альтернативными поставщиками. Это делает невозможным строительство альтернативных проектов,

– подытожила она.

Кстати, в течение последних недель в Швейцарии продолжаются тайные переговоры относительно восстановления "Северного потока-2" с участием спецпосланника США Ричарда Гренелла. В то же время немецкое правительство сообщило, что ему об этом неизвестно.