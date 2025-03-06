Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал CBS, который цитируют в BBC.

Важно США прекратили предоставлять разведданные Украине

Получает ли Украина разведданные от США

В СМИ сообщали, что США прекратили обмениваться с Украиной какой-либо разведывательной информацией. Однако источники CBS утверждают, что это не совсем так.

По сообщениям CBS, администрация Дональда Трампа приостановила обмен разведданными, которые они называют "летальными". Говорится об информации для ударов по территории России, работу HIMARS и тому подобное. Однако часть "оборонных" данных, которые позволяют Украине защищаться, продолжает поступать.

Западные СМИ отмечали, что разведданные США помогали предупреждать о пусках ракет и дронов. Кроме того, это позволяло сбивать вражеские цели. Впрочем, NYT сообщает, что информация о пусках ракет и дронов Россией также больше не поступает.

По данным CBS, решение приостановить обмен разведданными принял лично президент США Дональд Трамп.

Напомним, что первым о прекращении обмена разведданными сообщил британский таблоид Daily Mail. В СМИ утверждали, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона. Это решение касается британского Главного управления разведки, шпионских агентств и подразделений Минобороны.

ВПозже Суспильное опровергло это утверждение. Ссылаясь на собственные источники, журналисты утверждали, что по состоянию на среду, 5 марта, Украина продолжает получать разведывательную информацию от США.