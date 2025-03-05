Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Важно Военная помощь для Украины на паузе: все, что известно о решении Трампа

США могли запретить Британии делиться разведданными с Украиной

Британский таблоид Daily Mail сообщил, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, которые поступают из Вашингтона. Журналисты добавляют, что администрация Трампа не только решила заморозить военную помощь, но и ограничила работу разведывательных служб.

Так, как пишут британские СМИ, все разведывательные службы и военные подразделения также получили приказ о прямом запрете обмена данными разведки США, ранее известными как "Rel UKR" – сокращение от "Releasable to Ukraine" ("Доступные для Украины").

Daily Mail добавляет, что с начала полномасштабной войны Великобритания и другие западные партнеры в сфере безопасности, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились с Украиной разведывательной информацией.

Отныне Вашингтон, по информации журналистов, приказал остановить обмен разведданными. Это решение касается британского Главного управления разведки (GCHQ), шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

США будут жестко контролировать распространение своей разведывательной информации в Украине,

– добавляют в СМИ.

Пока никакого официального подтверждения от правительства Великобритании не было.