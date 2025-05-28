Зеленский сделал заявление об использовании замороженных активов России

В частности канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что использование замороженных активов России в пользу Украины будет обсуждаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Мерца.

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Надо быть уверенными в финансировании нашей армии и устойчивости Украины. Именно для этого надо использовать российские замороженные активы,

– сделал заявление Владимир Зеленский.

В то же время Фридрих Мерц отметил, что использование российских активов в пользу Украины будет обсуждаться. Кроме того, в 2024 году члены G7 договорились "брать проценты с замороженных активов". Согласно словам немецкого канцлера, это уже "дает 50 миллиардов евро", которые идут на поддержку Украины.

Во время следующего саммита "Большой семерки" мы будем снова обсуждать эту тему. Хочу сказать от Федерального правительства, в 2025 году мы будем и в дальнейшем финансово поддерживать Украину,

– сообщил Мерц.

Заметьте! Канцлер Германии не прокомментировал возможность финансирования ВСУ за счет замороженных активов России.