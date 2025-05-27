Украина получит 3 миллиарда долларов от Великобритании

Средства будут направлены в течение 2025-2026 годов, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны страны.

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Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны Великобритании подписали проектную договоренность по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA),

– говорится на сайте ведомства.

В течение 2025–2026 годов Украина получит 3 миллиарда долларов, которые направят на:

закупку оборонной продукции иностранного производства

ремонт и обслуживание военной техники

реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний

закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

Это финансирование имеет не только практическую, но и принципиальную ценность. Сверхприбыли с российских активов направляются на усиление украинской обороны – как ответ на агрессию и признание права Украины на защиту,

– подчеркнул первый заместитель министра обороны Сергей Боев, который подписал документ с украинской стороны.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Давид Алоян отметил, что украинские предприятия имеют возможности на 35 миллиардов долларов. Однако дефицит средств не позволяет использовать их на полную.

Заметьте! Поэтому привлечение сверхприбылей от замороженных российских активов станет значительным усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского ОПК.