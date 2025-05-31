Как изменятся лимиты на переводы в июне 2025 года

Банкир Сергей Мамедов в комментарии 24 Каналу указал, что лимиты на переводы вводят для того, чтобы эффективнее противодействовать мошенникам.

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Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Только в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.

Какими теперь будут лимиты на переводы:

для клиентов низкого риска – 100 тысяч гривен в месяц;

среднего риска – 100 тысяч гривен;

высокого риска – 50 тысяч гривен.

Обратите внимание! Подтвердить доходы можно благодаря определенным документам. Речь идет, в частности, о налоговой декларации.