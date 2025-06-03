Почему могут заблокировать карту

Во время карточных переводов украинцам нужно особенно внимательно заполнять поле "Назначение платежа", сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

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По его словам, очень рискованно указывать в назначении платежа о криптовалюте, оплату товаров или услуг без ФЛП:

Упоминания о криптовалюте банки особенно интересуют, поскольку ее в Украине не легализовали. Поэтому финучреждения могут считать, что вы используете средства сомнительного происхождения для своей финансовой операции.

банки особенно интересуют, поскольку ее в Украине не легализовали. Поэтому финучреждения могут считать, что вы используете средства сомнительного происхождения для своей финансовой операции. Оплата товаров или услуг без оформленного ФЛП также является сигналом о возможной незаконной предпринимательской деятельности. Банк может приостановить операцию, а налоговая – заинтересоваться получателем.

Также граждане рискуют потерять статус единого налогоплательщика, если в назначении платежа укажут деятельность, которая будет отличаться от КВЭДов ФЛП.

Каких формулировок в назначении платежа советуют избегать:

"возврат долга" - если эти переводы являются регулярными или суммы большие - для финмониторинга они будут подозрительными;

"задаток", "аванс", "предоплата" - трактуются юридически по-разному, что влияет в итоге на обязательства сторон;

"компенсация расходов" - если это оплата коммунальных услуг в арендованной недвижимости - это, вероятно, доход физлица, а не ФЛП, поэтому будет облагаться налогом в 18%;

"подарок" - налог не уплачивается только при переводе от близкого родственника и в пределах 2 тыс. гривен;

"донат", "благотворительная помощь" - не подлежит налогообложению, если получатель является волонтером, военным или это благотворительная организация.

Какие лимиты действуют с 1 июня

С 1 июня изменились лимиты на карточные переводы. Они будут уменьшены для некоторых категорий лиц.

Какими теперь будут лимиты на переводы:

для клиентов низкого риска – 100 тысяч гривен в месяц;

среднего риска – 100 тысяч гривен;

высокого риска – 50 тысяч гривен.

Обратите внимание! Подтвердить доходы можно благодаря определенным документам. Речь идет, в частности, о налоговой декларации.