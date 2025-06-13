Пересечение границы с деньгами

Однако существуют правила пересечения границы с деньгами, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.

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Дело в том, что как украинцы, так и иностранцы могут пересекать границу без декларирования наличности на сумму до 10 000 евро в эквиваленте. То есть если перевозить валюты меньше указанной цифры, то разрешается не заполнять декларацию для таможенного контроля.

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10000 евро, без письменного декларирования таможенному органу,

– говорится на сайте.

В то же время в противном случае понадобится документальное оформление валюты на границе. Речь идет о долларах, евро, гривны, фунты стерлингов, злотые и тому подобное.

Однако вместе с таможенной декларацией физические лица должны предоставить еще и документы в подтверждение личности и страны постоянного проживания. А резиденты обязаны подтвердить происхождение средств (исключительно суммы превышения эквивалента 10 000 евро) с помощью:

платежной инструкции на выдачу наличных в операционной кассе банка;

квитанций о снятии наличности с собственных счетов через платежные устройства;

квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Важно! Ограничений по средствам на банковских карточках не существует, ведь таможенные органы не проверяют, сколько денег у человека на счету.