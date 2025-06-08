Сколько денег иметь с собой в разных странах

Больше всего денег в кармане требует Эстония, а меньше всего – Венгрия, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Eurotrips.

Смотрите также Адское место: куда в Европе не рекомендуют ехать ни при каких обстоятельствах

Перечень финансовых требований стран Евросоюза:

Австрия – на индивидуальной основе;

Бельгия – 45 евро (2 124 гривны) для иностранцев, которые остановились у частных лиц. 95 евро (4 484 гривны) для иностранцев, которые остановились в отеле;

Венгрия – 3 евро (141 гривна);

Германия – 45 евро в день (2 124 гривны);

Греция – 50 евро (2 360 гривны) в день, минимум 300 евро (14 160 гривен) на 5 дней;

Дания – 47 евро (2 218 гривен);

Эстония – 86 евро в день (4 059 гривен);

Италия – 269,60 евро (12 725 гривен) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;

Испания – 71 евро (3 351 гривна) в день 71 евро (3 351 гривна) в день;

Латвия – 14 евро в день (660 гривен);

Литва – 40 евро в день (1 888 гривен);

Лихтенштейн – 91 евро (4 295 гривен), 27 евро (1 274 гривны) для студентов;

Люксембург – минимальная сумма средств определяется индивидуально;

Мальта – 48 евро в день (2 265 гривен);

Нидерланды – 34 евро (1 604 гривны);

Норвегия – 500 норвежских крон в день (2 050 гривен);

Польша – 300 злотых (3 300 гривен) пребывание до трех дней, 100 польских злотых (1 100 гривен) в день, если пребывание более 3 дней;

Португалия – нужно иметь при себе сумму в 75 евро (3 540 гривен), а также сумму из расчета 40 евро (1 888 гривен) в день пребывания;

Словакия – 56 евро в день (2 643 гривны);

Словения – 70 евро (3 304 гривны), 35 евро (1 652 гривны) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;

Финляндия – 30 евро в день (1 416 гривен);

Франция – 32,50 евро (1 534 гривны) – лица, которые имеют подтверждение наличия жилья, 120 евро (5 664 гривны) – лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;

Чехия – 40 евро (1 888 гривен) в день до 30 дней;

Швеция – 47 евро в день (2 218 гривен);

Швейцария – 91 евро (4 295 гривен), 27 евро (1 274 гривны) – для студентов.

Как будут проверять наличие денег

Визовый офицер имеет право попросить показать наличные или чек из банкомата с необходимой суммой.

Поэтому туристам советуют приготовить такую справку, актуальную на дату въезда и иметь ее с собой на границе, если они едут с кредитной картой.

Обратите внимание! Расчет осуществлялся по курсу НБУ по состоянию на 5 июня 2025 года.