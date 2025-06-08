Сколько денег иметь с собой в разных странах
Больше всего денег в кармане требует Эстония, а меньше всего – Венгрия, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Eurotrips.
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Перечень финансовых требований стран Евросоюза:
- Австрия – на индивидуальной основе;
- Бельгия – 45 евро (2 124 гривны) для иностранцев, которые остановились у частных лиц. 95 евро (4 484 гривны) для иностранцев, которые остановились в отеле;
- Венгрия – 3 евро (141 гривна);
- Германия – 45 евро в день (2 124 гривны);
- Греция – 50 евро (2 360 гривны) в день, минимум 300 евро (14 160 гривен) на 5 дней;
- Дания – 47 евро (2 218 гривен);
- Эстония – 86 евро в день (4 059 гривен);
- Италия – 269,60 евро (12 725 гривен) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;
- Испания – 71 евро (3 351 гривна) в день 71 евро (3 351 гривна) в день;
- Латвия – 14 евро в день (660 гривен);
- Литва – 40 евро в день (1 888 гривен);
- Лихтенштейн – 91 евро (4 295 гривен), 27 евро (1 274 гривны) для студентов;
- Люксембург – минимальная сумма средств определяется индивидуально;
- Мальта – 48 евро в день (2 265 гривен);
- Нидерланды – 34 евро (1 604 гривны);
- Норвегия – 500 норвежских крон в день (2 050 гривен);
- Польша – 300 злотых (3 300 гривен) пребывание до трех дней, 100 польских злотых (1 100 гривен) в день, если пребывание более 3 дней;
- Португалия – нужно иметь при себе сумму в 75 евро (3 540 гривен), а также сумму из расчета 40 евро (1 888 гривен) в день пребывания;
- Словакия – 56 евро в день (2 643 гривны);
- Словения – 70 евро (3 304 гривны), 35 евро (1 652 гривны) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
- Финляндия – 30 евро в день (1 416 гривен);
- Франция – 32,50 евро (1 534 гривны) – лица, которые имеют подтверждение наличия жилья, 120 евро (5 664 гривны) – лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
- Чехия – 40 евро (1 888 гривен) в день до 30 дней;
- Швеция – 47 евро в день (2 218 гривен);
- Швейцария – 91 евро (4 295 гривен), 27 евро (1 274 гривны) – для студентов.
Как будут проверять наличие денег
Визовый офицер имеет право попросить показать наличные или чек из банкомата с необходимой суммой.
Поэтому туристам советуют приготовить такую справку, актуальную на дату въезда и иметь ее с собой на границе, если они едут с кредитной картой.
Обратите внимание! Расчет осуществлялся по курсу НБУ по состоянию на 5 июня 2025 года.