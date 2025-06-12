В какой валюте лучше переводить деньги из-за границы

В том числе и отправлять средства, пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Следует сразу отметить, что международные переводы в Украину не попали под ограничения Нацбанка, поэтому лимитов по сумме или количеству транзакций, нет. В частности осуществлять валютные переводы в Украину сейчас можно теми способами:

напрямую с карты на карту;

через систему SWIFT;

с помощью международных систем переводов (MoneyGram, Western Union).

В случае перевода долларов, евро, злотых, фунтов стерлингов и т.д. на гривневый счет произойдет конвертация в национальную валюту по актуальному курсу. Кроме того, необходимо еще заплатить комиссию за услугу.

Лучшим вариантом будет отправить деньги в валюте государства пребывания,

– советуют в тексте.

К тому же карта должна быть валютной, а не гривневой. Тогда можно избежать лишней конвертации и заказать в Украине выдачу наличных без необходимости менять доллары, евро и т.д. на гривны.

Важно! По состоянию на июнь текущего года и учитывая курсовые показатели идеальной валютой для перевода выдается евро.