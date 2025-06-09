Как Сирия хочет реформировать финансовую систему
В Сирии создали дорожную карту для реформирования финансовой системы и монетарной политики страны, направленную на восстановление экономики. Об этом рассказал председатель центробанка Сирии Абдулкадер Хусрие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Time.
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По словам Хусрие, главная цель запланированных мероприятий – вернуть иностранные инвестиции в страну, устранить барьеры для торговли, стабилизировать курс валюты и реформировать банковскую систему. А подключение к системе SWIFT станет важным шагом на этом пути.
Мы стремимся улучшить имидж страны как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные инвестиции в восстановление и инфраструктуру – это критически важно,
– заявил Хусрие.
Стоит знать! Сирия была отрезана от мировых рынков с 2011 года, когда тогдашний президент Башар Асад жестоко подавил народное восстание, что повлекло полномасштабную гражданскую войну. Когда Асада сместил Ахмед аль-Шараа в декабре 2024 года, новая власть пытается привлечь инвесторов для возрождения экономики страны.
Как SWIFT поможет реформировать банковскую систему
Сейчас банковская система Сирии нуждается в полной перестройке. Возвращение SWIFT, по словам главы центробанка, будет способствовать внешней торговле:
- сократит импортные расходы;
- облегчит экспорт;
- обеспечит приток иностранной валюты;
- усилит борьбу с отмыванием денег;
- уменьшит зависимость от неформальных финансовых сетей.
Теперь все операции внешней торговли должны проходить через официальный банковский сектор. Таким образом планируется исключить роль обменников, которые взимали до 40 центов с каждого доллара,
– добавил Хусрие.
Сирийские банки уже получили SWIFT-коды. Сейчас осталось восстановить обработки транзакций со стороны банков-корреспондентов, отметили в центробанке.
Что такое SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – это международная межбанковская система, которая используется для обмена информацией и осуществления платежей между банками по всему миру. Ее услугами пользуются более 11 000 банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах.