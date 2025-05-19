Почему Сирия меняет страну для печати валюты

Известно, что шаг по изменению страны для печатания денег стал возможным из-за улучшения отношений с арабскими и западными странами Персидского залива, а также ослаблению санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Еще в начале 2025 года новые сирийские власти начали рассматривать варианты печати валюты в других странах, кроме России. Поэтому, с банкнот удалят изображения бывшего президента Сирии Башара Асада, а часть номиналов получит новый дизайн.

Также, после снятия американских санкций Сирия подписала соглашение с компанией DP World из ОАЭ на 800 миллионов долларов для развития порта Тартус.

С какими проблемами столкнулась Сирия

Сирия столкнулась с дефицитом банкнот. Это вызвано тем, что сирийские граждане и спекулянты накапливают сирийские фунты, а власти сдерживают их оборот для контролирования курса.

По официальным данным, на черном рынке сирийский фунт торгуется около 10 тысяч за доллар. В то же время до гражданской войны доллар стоил всего 50 фунтов.

Напоминаем! Россия более 10 лет печатала сирийскую валюту. Сейчас Дамаск пытается диверсифицировать свои внешние экономические связи, однако сотрудничество с Москвой не прекращается, ведь Россия продолжает поставлять Сирии деньги, топливо и пшеницу, удерживая военные базы.