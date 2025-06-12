У якій валюті краще переказувати гроші з-за кордону
Зокрема й відправляти кошти, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
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Слід одразу зазначити, що міжнародні перекази в Україну не потрапили під обмеження Нацбанку, тому лімітів щодо суми або кількості транзакцій, немає. Зокрема здійснювати валютні перекази в Україну наразі можна теми способами:
- напряму з картки на картку;
- через систему SWIFT;
- за допомогою міжнародних систем переказів (MoneyGram, Western Union).
У випадку переказу доларів, євро, злотих, фунтів стерлінгів тощо на гривневий рахунок відбудеться конвертація в національну валюту за актуальним курсом. Крім того, необхідно ще заплатити комісію за послугу.
Найкращим варіантом буде надіслати гроші у валюті держави перебування,
– радять у тексті.
До того ж картка має бути валютною, а не гривневою. Тоді можна уникнути зайвої конвертації та замовити в Україні видачу готівки без потреби міняти долари, євро тощо на гривні.
Важливо! Станом на червень поточного року та з огляду на курсові показники ідеальною валютою для переказу видається євро.