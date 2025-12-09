Іспанія – це красива та тепла країна, і чимало українців не лише їздять туди у відпустки, але й переїздять. Втім, варто бути готовими до кількох мінусів країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Цікаво Без опалення та магазинів: українка розповіла про свій досвід життя в Болгарії
Які є основні мінуси життя в Іспанії?
Тактильність
За словами українки, іспанці часто не поважають особисті кордони людей. Навіть з незнайомцями вони можуть вітатися "щока до щоки" й обійматися, і не всім це подобається.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Бюрократія
Після життя в Німеччині українка зрозуміла, що бюрократія – це проблема усієї Європи
Усе робиться суперповільно, документи втрачаються, а іспанці кажуть тобі не нервувати та приходити завтра,
– поділилася українка.
Шум
Ще один мінус Іспанії для дівчини – це те, що іспанці дуже гучні. Іноді можна сидіти у кафе та навіть не чути співрозмовника через голосні розмови поряд. Українка розповіла, що їй пощастило з сусідами, але її знайомі розповідали, що іспанці можуть серед ночі влаштовувати вечірки та о третій ночі гучно вмикати музику.
Проблеми з паркуванням
Якщо у місці, до якого потрібно дістатися на машині, немає хорошого паркінгу, доведеться годинами кружляти по району у пошуках місця для паркування.
Українка розповіла про недоліки життя в Іспанії: дивіться відео
Керування іспанців
Зі слів українки, в багатьох іспанців машини "покоцані" – і все це через те, що вони часто паркуються, розпихуючи сусідні машини.
Краще їздити тут на чомусь, чого не шкода, або охороняти, як зіницю ока. Але я можу все це витерпіти заради сонця і моря,
– поділилася українка.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе у дуже популярній країні Європи, поскаржилася, що без знання мови місцеві просто відмовляються спілкуватися – і навіть через перекладач.
Тим часом українка у Варшаві розкрила несподівані недоліки Польщі – зокрема вона переконана, що на заробітки їхати не варто, адже заощадити не вдасться через високі ціни на оренду та продукти.