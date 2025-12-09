Іспанія – це красива та тепла країна, і чимало українців не лише їздять туди у відпустки, але й переїздять. Втім, варто бути готовими до кількох мінусів країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Які є основні мінуси життя в Іспанії?

Тактильність

За словами українки, іспанці часто не поважають особисті кордони людей. Навіть з незнайомцями вони можуть вітатися "щока до щоки" й обійматися, і не всім це подобається.

Бюрократія

Після життя в Німеччині українка зрозуміла, що бюрократія – це проблема усієї Європи

Усе робиться суперповільно, документи втрачаються, а іспанці кажуть тобі не нервувати та приходити завтра,

– поділилася українка.

Шум

Ще один мінус Іспанії для дівчини – це те, що іспанці дуже гучні. Іноді можна сидіти у кафе та навіть не чути співрозмовника через голосні розмови поряд. Українка розповіла, що їй пощастило з сусідами, але її знайомі розповідали, що іспанці можуть серед ночі влаштовувати вечірки та о третій ночі гучно вмикати музику.

Проблеми з паркуванням

Якщо у місці, до якого потрібно дістатися на машині, немає хорошого паркінгу, доведеться годинами кружляти по району у пошуках місця для паркування.

Українка розповіла про недоліки життя в Іспанії: дивіться відео

Керування іспанців

Зі слів українки, в багатьох іспанців машини "покоцані" – і все це через те, що вони часто паркуються, розпихуючи сусідні машини.

Краще їздити тут на чомусь, чого не шкода, або охороняти, як зіницю ока. Але я можу все це витерпіти заради сонця і моря,

– поділилася українка.

