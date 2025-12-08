Українка Катерина, що живе у Франції, розкрила несподівані недоліки життя в цій країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на milihula.kateryna.

Які є недоліки життя у Франції?

Бюрократія

Перед переїздом до Франції точно потрібно підготуватися до місцевої бюрократії та того, що усі послуги, пов'язані з документами, дуже повільні.

Але, якщо чесно, за чотири роки я вже звикла,

– поділилася українка.

Зарплата

Заробітна плата у Франції практично однакова в усіх сферах та на усіх посадах, і коливається всього на 300 – 500 євро від мінімалки, 1800 євро.

А більше, ніж 5000 євро на місяць заробляють лише 10% населення. Окрім того, за словами українки, під час прийому на роботу вибір завжди стоятиме на боці француза, а не іноземця.

Податки

У Франції дуже високі податки, що часом досягають 45%. Через це у країні майже неможливо відкрити власний бізнес.

Дуже багато спостерігаю відкриваються у нашому місті бізнесів – ті ж кафе або салони, які дуже швидко закриваються, тому що "не вивозять" по податках. Дуже багато історій і від французів, які жаліються на це. Малий і середній бізнес дуже страждає,

– поділилася дівчина.

Медицина

Знайти лікаря у Франції зовсім непросто – за словами блогерки, це ще можливо зробити у Парижі, а ось у її місті, що розташоване за годину їзди від столиці, ситуація значно гірша. Ще одна проблема – це постійні черги на швидку допомогу, тож доводиться чекати на неї від 5 до 10 годин.

Мова

Блогерка переконана, що людям, які не знають французької та не планують її вивчати, тут будуть точно не раді. Англійську багато людей тут знають погано і просто можуть відмовити у спілкуванні чи наданні послуг через це.

У мене було таке багато разів на початку війни: відмовлялися говорити навіть через перекладач. Тому хоча б А2, але ви маєте мати. Тоді люди більш привітні та відкриті до спілкування з вами,

– додала українка.

