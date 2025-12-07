Чимало українців зараз живуть за кордоном, і Польща – це один з найбільш популярних напрямків. Та перед тим, як ухвалювати рішення про переїзд, потрібно зважити усі мінуси, повідомляє 24 Канал з посиланням на kittiikay.

Які є недоліки життя у Варшаві?

Перше, про що українка попередила – це те, що відкласти великі гроші під час життя у Польщі практично неможливо. Дуже багато доведеться витрачати на харчування та дорогу оренду життя. Тож для заробітків на звичайній роботі краще обрати іншу країну.

А вода – це взагалі те, про що всі мовчать. За півтора року проживання тут може волосся зменшилося в густоті в рази два. І що найцікавіше – в мене так не в одної. Дуже багато моїх знайомих і коментаторів також жалілися на таку проблему,

– поділилася дівчина.

Третім мінусом життя у Варшаві українка вважає клімат. Сама вона з Миколаєва, і тому похмурі та прохолодні дні, які переважають протягом року у польській столиці, для неї незвичні. Також українка попереджає про роботу, яка може виявитися неприємнішою, ніж думає чимало людей.

Українка розповіла про мінуси Варшави: дивіться відео

В більшості випадків, якщо вдасться потрапити на роботу до інших українців, ставлення буде набагато гірше, ніж від поляків.

На жаль, свої наживаються на своїх,

– додала блогерка.

