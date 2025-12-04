Українка, що переїхала до Болгарії, розповіла про недоліки та переваги країни, що вона помітила, повідомляє 24 Канал з посиланням на skorikova_valeria_.

Які є плюси та мінуси життя в Болгарії?

Українка помітила, що в Болгарії продукти набагато смачніші, окрім того, країна може похвалитися дуже чистим морським повітрям. Ще одна однозначна перевага для блогерки – це наявність великої кількості українців, тож до життя за кордоном адаптуватися значно легше.

Українка розповіла про життя в Болгарії: дивіться відео

Але й недоліків також вистачає, і перший з них – це чистота. В деяких районах можуть стояти дуже гарні будинки, проте все ще брудно. Окрім того, медицина у Болгарії дуже дорога.

У приморських містах влітку все живе, але взимку тихо, багато закладів та магазинів закриті,

– поскаржилася українка.

Втім, найбільшим недоліком для неї є навіть не це, а те, що в Болгарії майже немає централізованого опалення, і про обігрів житла доводиться думати самостійно.

Втім, дівчина все ще переконана, що Болгарія – це спокійна, тепла та безпечна країна з морем. Також там добре ставляться до українців.

