Украинка Екатерина, живущая во Франции, раскрыла неожиданные недостатки жизни в этой стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на milihula.kateryna.
Какие есть недостатки жизни во Франции?
Бюрократия
Перед переездом во Францию точно нужно подготовиться к местной бюрократии и тому, что все услуги, связанные с документами, очень медленные.
Но, если честно, за четыре года я уже привыкла,
– поделилась украинка.
Зарплата
Заработная плата во Франции практически одинакова во всех сферах и на всех должностях, и колеблется всего на 300 – 500 евро от минималки, 1800 евро.
А больше, чем 5000 евро в месяц зарабатывают лишь 10% населения. Кроме того, по словам украинки, при приеме на работу выбор всегда будет стоять на стороне француза, а не иностранца.
Налоги
Во Франции очень высокие налоги, что порой достигают 45%. Поэтому в стране почти невозможно открыть собственный бизнес.
Очень много наблюдаю открываются в нашем городе бизнесов – те же кафе или салоны, которые очень быстро закрываются, потому что "не вывозят" по налогам. Очень много историй и от французов, которые жалуются на это. Малый и средний бизнес очень страдает,
– поделилась девушка.
Медицина
Найти врача во Франции совсем непросто – по словам блогера, это еще возможно сделать в Париже, а вот в ее городе, что расположен в часе езды от столицы, ситуация значительно хуже. Еще одна проблема – это постоянные очереди на скорую помощь, поэтому приходится ждать ее от 5 до 10 часов.
Украинка раскрыла минусы Франции: смотрите видео
Язык
Блогер убеждена, что людям, которые не знают французского и не планируют его изучать, здесь будут точно не рады. Английский многие люди здесь знают плохо и просто могут отказать в общении или предоставлении услуг из-за этого.
У меня было такое много раз в начале войны: отказывались говорить даже через переводчик. Поэтому хотя бы А2, но вы должны иметь. Тогда люди более приветливы и открыты к общению с вами,
– добавила украинка.
