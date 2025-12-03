Немало украинцев переезжают за границу, и выбор страны – это одна из важнейших задач. Во Франции сейчас проживает немало украинцев, и не все люди знают, с чем придется столкнуться после переезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на fransis.iren.

Что раздражает людей во Франции?

Украинка убеждена, что одна вещь, которая постоянно раздражает людей во Франции – это бюрократия. Впрочем, ей самой она неожиданно нравится – и на это есть необычная причина.

Многие жалуются, что во Франции очень долго ждать любые документы, что к врачу не попадешь... Я также не люблю долго ждать, но давайте посмотрим на это с другой стороны,

– рассказала украинка.

Она убеждена, что Франция – это очень социальная страна, что всегда защищает своих граждан. И даже если там есть коррупция, то люди от нее не страдают. Среди плюсов украинка назвала то, что во Франции сначала всегда вылечат, а потом пришлют счет, а деньги во французском банке всегда будут в безопасности, ведь все платежи проверяются.

Украинка рассказала о нюансах жизни во Франции: смотрите видео

И любой во Франции может получить бесплатную еду, средства гигиены и ночлег. Кроме того, арендаторы защищены от выселения из квартиры даже в случае потери работы. А у людей, работающих, права всегда будут защищены.

И, как по мне, это действительно плюс. А долгое ожидание и куча бумаг – это просто цена, которую люди платят за безопасность,

– добавила украинка.

