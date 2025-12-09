Испания – это красивая и теплая страна, и многие украинцы не только ездят туда в отпуска, но и переезжают. Впрочем, стоит быть готовыми к нескольким минусам страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Какие есть основные минусы жизни в Испании?

Тактильность

По словам украинки, испанцы часто не уважают личные границы людей. Даже с незнакомцами они могут здороваться "щека к щеке" и обниматься, и не всем это нравится.

Бюрократия

После жизни в Германии украинка поняла, что бюрократия – это проблема всей Европы

Все делается супермедленно, документы теряются, а испанцы говорят тебе не нервничать и приходить завтра,

– поделилась украинка.

Шум

Еще один минус Испании для девушки – это то, что испанцы очень громкие. Иногда можно сидеть в кафе и даже не слышать собеседника из-за громких разговоров рядом. Украинка рассказала, что ей повезло с соседями, но ее знакомые рассказывали, что испанцы могут среди ночи устраивать вечеринки и в три часа ночи громко включать музыку.

Проблемы с парковкой

Если в месте, до которого нужно добраться на машине, нет хорошего паркинга, придется часами кружить по району в поисках места для парковки.

Управление испанцев

По словам украинки, у многих испанцев машины "покоцаны" – и все это из-за того, что они часто паркуются, распихивая соседние машины.

Лучше ездить здесь на чем-то, чего не жалко, или охранять, как зеницу ока. Но я могу все это вытерпеть ради солнца и моря,

– поделилась украинка.

