Нові правила потрібні для того, аби забезпечити максимальну надійність паспортів, які приймає країна, повідомляють у МЗС Фінляндії.

Цікаво Українці застрягли на Балі через закрите небо над ОАЕ: як вони повертатимуться

Коли Фінляндія припинить визнавати російські паспорти без біометрії?

Вже з 1 червня 2026 року росіяни, що мають паспорти старого зразка – тобто такі, що не містять чіп з біометричними ідентифікаційними даними – вже не зможуть потрапити до Фінляндії. У Росії такі паспорти видають на 5 років, і вони існують паралельно з новими документами.

Подібне рішення раніше ухвалила й низка інших країн ЄС, і тоді у Фінляндії заявили, що стежать за ситуацією. Втім, правило все ж матиме кілька винятків:

для осіб, молодших за 18 років;

для власників небіометричних паспортів, що вже отримали посвідку на проживання до 1 червня 2026 року.

Важливо! Ще на початку вересня 2022 року ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією, і Єврокомісія запропонувала країнам, що входять до ЄС запровадити жорсткіші умови для видачі шенгенських віз росіянам. А чимало країн, що межують з Росією, як-от Фінляндія, Чехія, Польща та країни Балтії і взагалі заборонили в'їзд російським туристам.

До слова, у Фінляндії наразі проживає майже 50 000 українських біженців, пише UN.

Які ще новини з Європи варто знати?