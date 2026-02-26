В Норвегії заявили, що відкриття кордонів для українських чоловіків віком 18 – 22 роки спричинило тиск на країну – і через це правила перебування для них стануть жорсткішими, пише Government.no.
Хто не зможе отримати тимчасовий захист у Норвегії?
Вже найближчим часом уряд Норвегії направить на громадське обговорення пропозицію щодо того, аби не надавати тимчасовий захист українським чоловікам віком 18 – 60 років. Натомість вони зможуть подавати заяви на притулок за загальними правилами.
З осені 2025 року Норвегія, як і багато інших європейських країн, зазнала збільшення кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північній Європі. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль,
– заявила міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен.
Втім, посилення правил стосуватиметься лише тих людей, що планують подаватися на тимчасовий захист у країні та не вплине на українців, що вже його отримали у Норвегії. Також обмеження в отриманні захисту не буде поширюватися на чоловіків, що потрапили до Норвегії за програмою медичної евакуації, одноосібно опікуються дітьми, що приїхали з ними чи документально звільнені від служби.
Зміни уряд планує ухвалити швидко – вже до Великодня. Тоді ж зміни набудуть чинності.
Цікаво! Наразі Норвегія прийняла близько 90 000 українських біженців, і більшість з них – це жінки та діти, пише NordForsk.
Що ще слід знати українським біженцям у Європі?
