В Норвегії заявили, що відкриття кордонів для українських чоловіків віком 18 – 22 роки спричинило тиск на країну – і через це правила перебування для них стануть жорсткішими, пише Government.no.

Хто не зможе отримати тимчасовий захист у Норвегії?

Вже найближчим часом уряд Норвегії направить на громадське обговорення пропозицію щодо того, аби не надавати тимчасовий захист українським чоловікам віком 18 – 60 років. Натомість вони зможуть подавати заяви на притулок за загальними правилами.

З осені 2025 року Норвегія, як і багато інших європейських країн, зазнала збільшення кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північній Європі. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль,

– заявила міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен.

Втім, посилення правил стосуватиметься лише тих людей, що планують подаватися на тимчасовий захист у країні та не вплине на українців, що вже його отримали у Норвегії. Також обмеження в отриманні захисту не буде поширюватися на чоловіків, що потрапили до Норвегії за програмою медичної евакуації, одноосібно опікуються дітьми, що приїхали з ними чи документально звільнені від служби.

Зміни уряд планує ухвалити швидко – вже до Великодня. Тоді ж зміни набудуть чинності.

Цікаво! Наразі Норвегія прийняла близько 90 000 українських біженців, і більшість з них – це жінки та діти, пише NordForsk.

